محمد بن راشد: الإمارات مقبلة على تطورات كبرى بطاقات أبنائها

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقبلة على تطورات وإنجازات كبرى وهي تدخل الخمسين القادمة، متسلحة بطاقات أبنائها وعقولهم والقيم والمبادئ التي نشأت عليها منذ تأسيسها، حيث حددت لها مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة باعتماد عشرة مبادئ وطنية تمثل المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء عُقد في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة، كما اعتمد المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة والاستناد إليها في عمل حكومة الإمارات وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.

ووجه سموه جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية بالالتزام بمبادئ الخمسين، مؤكداً أن المبادئ خارطة طريق، ومسار استراتيجي لجميع فرق العمل في الدولة.

كما استعرض المجلس آليات تطبيق البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص «نافس» الذي يهدف إلى استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، ووجه سموه خلال الاجتماع بالعمل على توحيد الجهود في القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بالبرنامج وترجمتها ميدانياً.

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