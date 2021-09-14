الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون الدفاعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بارك جيه مين نائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق له، وذلك بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بنائب وزير الدفاع الكوري، وأكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية مع جمهورية كوريا الجنوبية المرتكزة على أساس متين من التعاون المتبادل بين البلدين. وجرى بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، وخاصة في المجال العسكري والدفاعي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقد مطر سالم الظاهري اجتماعاً مع بارك جيه مين الذي أكد بدوره أهمية وعمق العلاقة والشراكة المتميزة بين وزارة الدفاع الإماراتية ونظيرتها الكورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز