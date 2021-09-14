عمار النعيمي يبحث تعزيز العلاقات مع سفيري الجزائر وتونس

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، عبد الكريم طواهرية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة. وبحث سموه والسفير الجزائري خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأثنى السفير الجزائري على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده الإمارات في مختلف الميادين. كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ديوان الحاكم، أمس، المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة. ورحب سموه بالسفير التونسي، مؤكداً تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

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