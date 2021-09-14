تركي الفيصل ضيف شرف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المصدر: (الشارقة - البيان)

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية «ضيف شرف»، على نسخته العاشرة، التي تعقد يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل».

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجهة المنظمة للمنتدى، أن الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، سيلقي كلمة رئيسة في افتتاح المنتدى.. لافتاً إلى أن استضافته تأتي استثماراً لتجربته في الاتصال الحكومي والثقافي في المنطقة، وعلى مستوى العالم، حيث يعد من أبرز القيادات المؤثرة ذات الخبرة المتراكمة والتجارب المهمة، ومن أهم الشخصيات التي حملت الثقافة العربية، وطموحات شعوب المنطقة، إلى أهم المحافل الدولية، بمختلف تخصصاتها.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن مشاركته تتناغم مع سعي النسخة العاشرة لاستعراض تجارب الاتصال الحكومي، بنظرة تاريخية، مع التطلع نحو المستقبل، من خلال أصحاب الرؤى والأفكار الاستشرافية.

يشار إلى أن الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، تولى العديد من المناصب البارزة في المملكة العربية السعودية، وحصل على العديد من الجوائز العالمية، والدرجات الفخرية، وأنهى دراسته في جامعة جورج تاون، وشغل عضوية المجلس الاستشاري لمجموعة الفكر العشرين (T20) السعودية، إحدى المجموعات المشاركة لمجموعة العشرين (G20)، التي تقدم توصيات السياسات العامة لقادة دول مجموعة العشرين، إلى جانب كونه مشاركاً فاعلاً في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والندوة العالمية للاقتصاد.

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