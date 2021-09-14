تفاهم بين «الخدمة الوطنية» و«الإمارات للخدمات الصحية»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في شأن ملف المواطن الشامل واكتمال البيانات إلكترونياً «الصحية، التعليمية، الجنائية» لمنتسبي ومرشحي الخدمة الوطنية والاحتياطية للفئة العمرية من 17 ولغاية 24 عاماً بنسبة 100 %. وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية العميد الركن عبيد علي المنصوري بصفته مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي، ومن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إمارة دبي، الدكتور يوسف محمد السركال، بصفته المدير العام.

أهداف

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الفحص الطبي لمنتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تهدف إلى التعاون في مجال تقديم الدعم وتسهيل إجراءات اكتمال الملف الإلكتروني الشامل للمواطنين من الفئات العمرية المطلوبة للخدمة الوطنية.

ومن جانبه، أشاد اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الهيئة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مجال الفحص الطبي للمواطنين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية انطلاقاً من الغرض العام لهذا، والذي يتناول واحداً من أهم متطلبات وإجراءات التجنيد، وهو الفحص الطبي لغايات الالتحاق بالبرنامج، مؤكداً ثقته الكبيرة بالإمكانات العالية والخبرات التراكمية الواسعة والكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة التي تمتلكها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بما يضمن إجراء الفحوص الطبية المقررة للمجندين بسرعة وكفاءة وجودة.

جودة

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تمثل إطار تعاون متعدد الاختصاصات في منظومة العمل الحكومي المشترك والتكاملي وفقاً لأعلى مستويات الأداء وأفضل الممارسات الحكومية.

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