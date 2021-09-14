إنشاء مركز امتياز متخصص في إدارة المخاطر المالية والامتثال

المصدر: أبوظبي - وام

وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لإنشاء مركز امتياز متخصص في إدارة المخاطر المالية والامتثال.

وسيعمل المركز على تعزيز فعالية امتثال فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF) بما يتماشى مع نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن المذكرة توفير تدريبات أكثر عمقاً لخدمة أجندة التوظيف الوطنية من خلال تطوير وتدريب وتوظيف المواطنين الإماراتيين في قطاع المخاطر المالية والامتثال.

خطوة

وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع هذه المذكرة بمثابة خطوة جديدة نحو اضطلاع دولة الإمارات بدور أكثر محورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد المجتمع الدولي، ومن خلال العمل الوثيق بالتنسيق مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، سنتمكن من تعزيز مستوى العاملين في هذا المجال في جميع أنحاء الدولة، وسنستمر في تعديل ومواءمة طرق العمل من أجل القضاء على استخدام الأموال بطرق غير مشروعة.

وأكد حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، أنه من خلال عملهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستكون لديهم القدرة على سد الفجوة الموجودة بين المعرفة والتنفيذ. وقال: بتأسيسنا لمركز الامتياز المشترك، سنتمكن من دعم جيل جديد من المحللين الذين سيكونون على أتم الاستعداد والجاهزية لكشف كافة الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى تعزيز سُمعة دولة الإمارات كمركز أعمال أكثر تنظيماً وشفافيةً.

ويقوم الطرفان في المرحلة القادمة بتكوين فريق عمل رسمي لتحديد الأعمال التي سيتم إنجازها بوضوح، إضافةً إلى الإطار الزمني المتوقع لتنفيذه، مع صياغة برنامج رسمي لدعم نمو قطاع المخاطر المالية والامتثال.

زيارة

قام وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بزيارة لعدد من المؤسسات الحكومية الإيطالية في إطار سلسلة من محادثات التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد، والخزانة، ولجنة الشؤون الخارجية، ومكتب الاستخبارات الإيطالية قبل انعقاد قمة روما، وذلك بهدف استخلاص وتبادل المعلومات حول عملية اعتقال رافائيل إمبريال، رئيس عصابة كامورا، التي تمت مؤخراً.

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