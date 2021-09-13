«قضاء أبوظبي» تباشر إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مجهولي الأب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تبدأ دائرة القضاء أبوظبي، الأسبوع المقبل، في إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مجهولي الأب، طبقاً للنموذج الجديد المعد في هذا الشأن، والذي سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات حصول الأطفال على جوازات سفر، وبطاقة صحية وبطاقة هوية، وغيرها من الأوراق الثبوتية الرسمية.

وتفصيلاً، فقد أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي قراراً إدارياً حمل الرقم 102 لسنة 2021 باعتماد نموذج العريضة، ونموذج الأمر القضائي المستخدمين لاستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مجهولي الأب.

وأشار القرار الذي حصلت «البيان» على نسخه منه إلى أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء أبوظبي وتعديلاته، وعلى قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 31 لسنة 2021 بشأن الإجراءات المتبعة أمام دائرة القضاء، لاستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مجهولي الأب، واستناداً إلى المادة التاسعة من هذا القرار، يتم اعتماد النماذج المرفقة.

ونوه القرار في المادة الأولى بأنه يتم اعتماد نموذج عريضة مقدمة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب استخراج شهادة الميلاد والأوراق الثبوتية لطفل مجهول الأب، طبقاً للمادة السادسة من قرار سمو رئيس دائرة القضاء، بالإضافة إلى اعتماد نموذج أمر على عريضة باستخراج أوراق ثبوتية لطفل مجهول الأب والصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، طبقاً للمادة السابعة من ذات القرار.

ووفقاً للنموذج المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب استخراج شهادة الميلاد والأوراق الثبوتية لطفل مجهول الأب، فإنه يجب على مقدمة الطلب كتابة كل المعلومات المتعلقة بها من الاسم والجنسية ورقم جواز السفر والعنوان ورقم الهاتف.

ويتم إصدار الطلب إلى دائرة الصحة بأبوظبي أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مع إضافة البيانات الخاصة بالطفل مجهول الأب، وتتضمن الاسم الرباعي والجنس وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد.

وفي خانة الأسباب، يتم إضافة المكان الذي ولد فيه الطفل، مع إقرار بأن مقدم الطلب له سلطة فعلية على الطفل، وشارك مع الجهات المختصة باستكمال إجراءات اختيار اسم له غير مشابه أو مطابق لاسم شخص في سجلات الدولة، وعلى نحو مناسب، وأن الطفل بحاجة ماسة لمزيد من الرعاية والعلاج والتعليم، ولا يتم ذلك إلا باستخراج شهادة ميلاد وبطاقة صحية وكذلك جواز سفر وبطاقة هوية، وأن أي تأخير في استخراج الوثائق له من شأنه إلحاق ضرر به.

وبحسب النموذج فإن الطالب، يلتمس إصدار أمر باعتماد واثبات صحة الاسم المختار للطفل بحسب إفادة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، واستخراج بطاقة تأمين صحي وشهادة قيد ميلاد للطفل المولود بتاريخ، من دون حاجة لذكر جنسية الأب، وتسليم شهادة قيد الميلاد والبطاقة الصحة.

وتشتمل المستندات الواجب تقديمها مع النموذج، تقرير بلاغ ولادة مولود حي، وتحقيقات النيابة وتحريات الشرطة، وإفادة بعدم تطابق أو تشابه الاسم المختار للطفل مع أي اسم مدرج في سجلات الدولة، وبطاقة هوية الأم، وأي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.

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