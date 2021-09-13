«اشتراك» يعزز الأمان الوظيفي والاجتماعي في القطاع الخاص

المصدر: متابعة - منى خليفة ونورا الأمير

أكد متقاعدون أن الحزمة الثانية ضمن «مشاريع الخمسين» والمتضمنة برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس»، تعزز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ما يشجعهم على البقاء في وظائفهم وعدم التخلي عن مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة.

وعبرت المواطنة مريم المهيري، عن بالغ سعادتها وفخرها بالقيادة الرشيدة التي تحرص على تحقيق الرفاه للمواطنين، وتمكين المتقاعدين وتوفير كل سبل الدعم لهم.

وأضافت أن السعادة التي يتمتع بها المواطنون تأتي نتيجة لما يحظون به من حياة رغيدة ورفاهية في جميع مجالات الحياة، حيث وفرت لهم القيادة الرشيدة كل الوسائل لتحقيق الإبداع والإنجاز في المجالات قاطبة، وهذا يؤكد حرص القيادة على تمكين المتقاعدين، وتحسين مستواهم المعيشي، وتأمين أفضل المعايير التي تضمن لهم الكرامة والطمأنينة.

وأكدت المواطنة عيدة المنصوري، أن الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين، والتي تعنى بمنح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً لتأسيس مشاريعهم الخاصة، تأتي للتأكيد على نضج الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وهو سلوك قويم يمهد للمتقاعد سبلاً وطرقاً متعددة لتأسيس مشاريع متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وأوضحت أن هذا المشروع يعكس مدى حرص قيادتنا الرشيدة الدائم على الإحساس بالمواطن، لافتةً إلى أن قيادتنا دائماً وأبداً إلى جانب أبنائها، تأخذ بأيديهم وتساعدهم وتحقق لهم الرخاء والرفاهية، وهو ما يجعل أي حديث لا يفي قيادتنا الرشيدة حقها، ولا يوجد من الكلمات ما يعبر عما يشعر به أبناء شعب الإمارات نحو قيادتنا الحبيبة.

وقال المتقاعد أحمد محمد أحمد عبد الله الياسي: إن حزمة المبادرات، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، ضمن استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة شكلت مصدر فخر لكل أبناء الوطن. ووصف القرارات بأنها نوعية ستصب في خدمة الوطن خصوصاً أنها استكمال لمشاريع تم إنجازها منذ قيام دولة الاتحاد، لتواصل الإمارات شق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

ورفع الياسي تحية تقدير وإجلال لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معبراً عن فخره بهذه القيادة الحكيمة المخلصة.

وقالت المتقاعدة فرح العطار: إن حكومة الإمارات رائدة في خدمة الوطن والمواطنين، وهو أمر ليس بغريب عليها، معربة عن فخرها بهذه المبادرات، التي تم طرحها استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

وذكرت أن المشاريع ستسهم في تشجيع الشباب والشابات من أبناء الإمارات، للانخراط في مجالات وتخصصات مهارية، تعتمد على الإبداع، ما يحقق التطور والنماء للإمارات بأيدي الكفاءات الوطنية.

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