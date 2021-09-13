صقر غباش: القيادة الرشيدة جعلت تمكين المواطن أولوية وطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات تجسد حرص القيادة الرشيدة على مستقبل أبنائها وإيمانها بقدراتهم، وتوفير فرص العمل الكريم لهم، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وفق أسس علمية واستراتيجيات واضحة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في مختلف المجالات، وإعلاء راية الوطن.

وقال معاليه في تصريح له: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، جعلت تمكين المواطن أولوية وطنية في جميع سياساتها وبرامجها، بما يحقق تطلعات شعب الاتحاد الكريم. وأضاف معاليه: إن البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والذي أعلن عنه ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين يمثل نقلة نوعية وإنجازاً جديداً، من شأنه تعزيز فرص العمل لأبناء وبنات الإمارات، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الإمارات المستقبلية، واستشرافها للمستقبل نحو الخمسين عاماً المقبلة بسواعد أبناء وبنات الوطن في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في خططها، للنهوض بالمجتمع، والارتقاء بجودة الحياة.

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