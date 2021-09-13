تشجيع الشباب على دخول سوق العمل بكفاءة

المصدر: دبي البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» من شأنها أن ترتقي بالقطاع الخاص وتحقق الاستفادة من طاقات وابتكارات الشباب وتشجعهم على دخول سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار. وقال إن الشباب هم أمل الدولة في الحاضر والمستقبل وفي تحقيق تطلعات القيادة في كل المجالات متمسكين بهويتهم الوطنية وواثقين بقدراتهم العلمية والعملية.

وثمن تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات متميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 درهم شهرياً فوق الراتب مدة خمس سنوات.

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