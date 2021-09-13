تعيين مديرين لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمكتب الإعلامي

المصدر: الشارقة – البيان

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (29) لسنة 2021 م، بشأن الترقية إلى درجة مدير دائرة.

ونص القرار، على أن يرقى راشد عبد الله العوبد إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (30) لسنة 2021 م، بشأن الترقية إلى درجة مدير دائرة.

ونص القرار على أن ترقى علياء محمد بو غانم السويدي، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

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