سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية كل من:

الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد عبد الله العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشهاب أحمد الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»، وعلياء محمد بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

مدة العضوية

وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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