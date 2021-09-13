تدريب 869 سائق حافلة «رقمياً» في دبي منذ بداية «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المدرب الرقمي لديها تمكن من تدريب 869 سائقاً من سائقي الحافلات التابعين لمؤسسة المواصلات العامة التابعة للهيئة من خلال 60 ورشة تدريبية، وذلك منذ تفشّي جائحة كورونا وحتى الوقت الحالي. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً في مجال تدريب السائقين.

وتأتي مبادرة المدرب الرقمي، وهي من التقنيات الذكية، التي أطلقتها الهيئة العام 2019، انسجاماً مع التوجهات الحكومية ومحاور وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الرقمية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى مواءمتها مع مبادئ الثورة الصناعية الرابعة. وحققت المبادرة نتائج لافتة خلال جائحة كورونا تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

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