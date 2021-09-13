«كهرباء دبي» تفوز بـ 11 جائزة عالمية مرموقة

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 11 جائزة ضمن جوائز «جلوبي» العالمية المرموقة للأعمال في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. وحصدت الهيئة 4 جوائز «ذهبيتين وفضيتين» في الدورة الـ13 من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار»، و7 جوائز في الدورة الثامنة من «الجوائز العالمية لمبيعات وخدمات العملاء»، «الجائزة الكبرى إضافة إلى 4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية».

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يسلط الضوء على تميز الهيئة وجهودها المتواصلة للنهوض بقطاع المؤسسات الخدمية عبر تبني الابتكار نهجاً مؤسسياً راسخاً.

رؤية

وقال معالي الطاير: نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات. وتؤكد الجوائز التي حصلت عليها الهيئة ضمن جوائز «جلوبي» العالمية للأعمال، تميزها وتنافسيتها على المستوى العالمي، ومساعيها الدؤوبة لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدمية حول العالم، من خلال تبني الابتكار وجعله ركيزةً أساسية للتطوير والتحسين المستمرين، وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الإبداع، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال عمل الهيئة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة وتعزيز سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، في إطار مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071.

تجربة رائدة

وضمن الدورة الـ13 من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار»، حصلت الهيئة على الجائزة الذهبية في فئة «الإنجاز في تجربة المستخدم» وذلك عن مبادرة «تجربة الابتكار» التي تهدف إلى توفير تجربة جديدة لمستخدمي منتجات وخدمات قطاع الابتكار والمستقبل من موظفي الهيئة بهدف تحسين الكفاءة والفعالية. كما حصدت الهيئة الجائزة الذهبية في فئة «منصة الأفكار» وذلك عن مبادرة «منصة الإشارات المستقبلية» التي تهدف إلى تمكين الموظفين من التعرف إلى التوجهات المستقبلية وتحليلها وتحويلها إلى مبادرات تساهم في صنع المستقبل.

كما فازت الهيئة بالجائزة الفضية في فئة «حلول المؤسسات»، وذلك عن منصة «معرفة» للتعاون، وهي منصة ذكية توفر لموظفي الهيئة إمكان التواصل مع زملائهم، وتبادل المعارف والخبرات والتعاون في إنجاز المهام والمشاريع. وحصدت الهيئة كذلك الجائزة الفضية في فئة «مشروع أو مبادرة تكنولوجيا المعلومات للعام»، وذلك عن مبادرة تحويل معاملات إدارة الضمانات البنكية إلى معاملات لاورقية بنسبة 100 %، والتي ساهمت في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات بنسبة 80 %.

تنوع

وحصدت الهيئة الجائزة الكبرى في الدورة الثامنة من «الجوائز العالمية لمبيعات وخدمات العملاء»، كما حصدت الجائزة الذهبية في فئة «التعامل مع شكاوى العملاء وفريق خدمة العملاء للعام»، والجائزة الذهبية عن مبادرة «نظام الشكاوى الإلكترونية الموحد». كما فازت الهيئة بالجائزة الذهبية في فئة «أفضل مبادرة لإشراك العملاء» وذلك عن مبادرة «الحياة الذكية» التي تساعد المتعاملين على ترشيد الاستهلاك عبر مراقبة استهلاكهم ومقارنته باستهلاك المنازل المجاورة، إضافة إلى تسلّم إشعارات عند ارتفاع الاستهلاك، ومراقبة الاستهلاك أثناء الوجود بعيداً عن المنزل أو أثناء السفر.

ريادة

فازت «كهرباء دبي» بالجائزة الذهبية في فئة «أفضل مركز اتصال» وذلك ضمن جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار» إذ يمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة من خلال العديد من القنوات وتشمل نظام الرد الآلي، والبريد الإلكتروني، وخدمتي «حيّاك» و«أشر» والروبوتات للتواصل المباشر مع موظفي الهيئة بالصوت والصورة؛ و«رماس» موظف الهيئة الافتراضي عبر تطبيق «واتساب».

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