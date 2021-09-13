شرطة دبي تساعد سائحاً آسيوياً من أصحاب الهمم تخلى عنه أصدقاؤه

المصدر: دبي - شيرين فاروق

نجح «فريق التواصل مع الضحية» في شرطة دبي في مساعدة سائح آسيوي من أصحاب الهمم تخلى عنه أصدقاؤه بسبب خلاف بينهم بعدما عثر عليه في أحد المركز التجارية في دبي في حالة نفسية سيئة جداً، حيث تم التواصل مع هيئة تنمية المجتمع لتوفير مترجم في لغة الإشارة للتفاهم معه والتعرف على مشكلته، وتم توفير سكن وإعالة كاملة لـ 20 يوماً له، كما تم حجز تذكرة العودة إلى بلده والاطمئنان عليه حتى الوصول.

دعم

وتفصيلاً أفاد النقيب الدكتور عبدالله الشيخ رئيس قسم التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إنه عثر على سائح آسيوي في أحد المراكز التجارية في حالة نفسية سيئة جداً، حيث شارف على الانتحار، وتم إرسال فريق لدعمه ومساندته ومعرفة قصته ونقله إلى مكان آمن، وتبين أنه لا يسمع ولا يتكلم ويستخدم لغة الإشارة، وعلى الفور تم التنسيق مع هيئة تنمية المجتمع لتوفير مترجم له.

وقال النقيب الدكتور عبدالله الشيخ لـ«البيان»: إن السائح كان مضطرباً جداً وخبرة فريق التواصل في التعامل مع مختلف الحالات مكنت من تهدئته وإشعاره بالأمان، حيث تبين أنه قدم إلى الدولة برفقة مجموعة من أصدقائه بهدف السياحة، ووقع خلاف بينهم فتركوه في المركز التجاري مما جعله يشعر بالخوف ولم يتمكن من التواصل مع أحد منهم، كما أشار إلى أنه لا يوجد معه أي أموال تكفي لإقامته داخل الدولة ولا ثمن تذكرة العودة.

سلامة

وأضاف النقيب الشيخ: إنه تم توقيع الفحص الطبي عليه للاطمئنان على صحته، وتوفير سكن ملائم وإعالة كاملة، وتبين أن سفره يتطلب مدة حجر لـ 15 يوماً للعودة مرة أخرى مع فحص سلبي لـ«كوفيد 19»، منوهاً إلى أن الفريق ظل على تواصل مستمر مع السائح طوال اليوم، وتم إنهاء فترة حجره وإخضاعه لفحص «كوفيد 19» في مقر السكن الذي وفرته له شرطة دبي، وحجز تذكرة العودة إلى بلده والاطمئنان عليه، حيث قدم الشكر الجزيل لشرطة دبي على تقديم رعاية فائقة لم يكن يتخيلها.

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