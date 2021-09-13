جواهر القاسمي: نركز على بناء جيل من الرائدات في المجتمع الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة جمعية مرشدات الإمارات أهمية الاستثمار في الحركة الكشفية وتعزيز دورها الأساسي المتمثل بالارتقاء بالفتيات الزهرات والمرشدات من خلال تنمية وتطوير قدراتهن المعرفية اللازمة لبناء مستقبل واعد لهن في مختلف جوانب حياتهن الشخصيّة والعلميّة والمهنيّة.

جاء ذلك في زيارة الشيخة جواهر القاسمي لمفوضية مرشدات الشارقة، حيث اجتمعت مع فريق عمل المفوضية للاطلاع على خطط المؤسسة للنهوض بالحركة الكشفية في الدولة، والوقوف على أهم إنجازات المفوضية في الفترة الماضية، وخططها المستقبلية المتنوعة لتعزيز دور الفتيات الزهرات والمرشدات في المجتمع الإماراتي والوصول بهن إلى العالمية.

أخلاق

وفي كلمتها، شددت الشيخة جواهر القاسمي على أهمية تمكين الفتيات الزهرات والمرشدات من التحلي بأخلاق عالية وسمات متميزة تعزز من مهارة الخطابة لديهن، وتعزز من قدرتهن على التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، وتغرس في نفوسهن حب القراءة والكتابة، إذ قالت: نركز بشكل أساسي على بناء جيل من الفتيات الرائدات في المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال تنمية وتطوير مجموعة من المهارات الأساسية اللازمة لتمكين الزهرات والمرشدات من التحدث بلباقة وثقة عالية أمام الجمهور، وتعزز ثقافتهن المعرفية من خلال تشجيعهن على القراءة والكتابة ونهل المعرفة التي ستكون سبباً في بناء جيل واعٍ يمتلك السمات والقيم والمبادئ المهمة التي ستصل بنا إلى مستوى متقدم من الريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاعلية

وأضافت: نطمح إلى أن نصل بمفوضية مرشدات الشارقة إلى العالمية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين إمارة الشارقة ودولة الإمارات ودول الخليج العربي والدول العربية الأخرى، وذلك بالتركيز على تنظيم برامج تفاعلية متعددة تشارك فيها الفتيات الزهرات والمرشدات من مختلف الجمعيات العربية والإقليمية، وتبادل المعرفة بين مفوضية مرشدات الشارقة ونظيراتها في الوطن العربي، ما يساعدنا على صقل جميع المهارات التي يمتلكنها في المؤسسة وتمكينهن من تنظيم وتقديم ورش وبرامج تفاعلية لزميلاتهن الزهرات والمرشدات، وبهذا تتحقق رؤية مفوضية مرشدات الشارقة وأهدافها في الارتقاء بفتياتها المنتسبات في مختلف المجالات المتوافرة.

جولة

تجولت الشيخة جواهر القاسمي في مبنى مفوضية مرشدات الشارقة، ورافقتها شيخة عبدالعزيز الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة وعدد من مديرات الأقسام في المؤسسة، إذ اطلعت على التحديثات التي أجرتها المؤسسة لتوفير بيئة ملائمة للفتيات المنتسبات لممارسة هواياتهن وتنمية قدراتهن واستغلال أوقات فراغهن في القراءة وغيرها من الأنشطة التفاعلية.

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