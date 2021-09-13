320 مليون درهم قيمة برامج ومشاريع «الهلال» في أفغانستان

المصدر: أبوظبي ـ وام

بلغت قيمة البرامج الإنسانية والمعونات الإغاثية والمشاريع التنموية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أفغانستان خلال العقود الماضية.. أكثر من 320 مليون درهم تجاوز عدد المستفيدين منها 8 ملايين شخص.

وتضمنت هذه المعونات تفصيلاً.. المشاريع التنموية والبرامج الموسمية والمساعدات المقطوعة التي بلغت قيمتها أكثر من 242 مليون درهم واستفاد منها ما يزيد على 5 ملايين شخص.. فيما تجاوزت قيمة المعونات الإغاثية 71 مليون درهم واستفاد منها أكثر من 3 ملايين شخص، إضافة إلى نحو 7 ملايين درهم عبارة عن قيمة برامج كفالة الأيتام ودعم الأسر التي استفاد منها أكثر من 40 ألف يتيم.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر: إن برامج الهلال الأحمر ومشاريعه الإنسانية والتنموية في أفغانستان، تجسد الرسالة العالمية التي تضطلع بها الهيئة بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، للحد من حجم المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن مبادرات الهلال الأحمر التنموية على الساحة الأفغانية حظيت باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ظلت إلى جانب الشعب الأفغاني خلال العقود الماضية داعمة لأوضاعه الإنسانية ومساندة لقضاياه الحيوية في التنمية والإعمار.

استجابة

وأشار الفلاحي إلى أن سرعة استجابة الإمارات لتداعيات الأوضاع الإنسانية الراهنة في أفغانستان تؤكد دورها المحوري في التصدي للآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة والأحداث والكوارث إقليمياً ودولياً.

وقال: إن الهيئة تواجدت على الساحة الإنسانية الأفغانية منذ عشرات السنين، تقدم دعمها ومساندتها للشعب الأفغاني في مختلف المجالات.

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