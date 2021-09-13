السركال: خريطة طريق جديدة

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن إطلاق الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين التي تضمنت برنامجاً متكاملاً لتطوير كوادر وطنية في قطاع التمريض، ويشمل 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن المساعد الصحي ودبلوماً عالياً في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات، يمثل خريطة طريق جديدة لتطوير الرعاية التمريضية وتوفير المقومات الرئيسة لتأهيل الموارد البشرية المواطنة ضمن هذا القطاع الحيوي والمهم، نحو إرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية ضمن رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأشار السركال إلى أن الاحتياجات المتغيرة للرعاية الصحية في القرن الواحد والعشرين قد خلقت فرصة للكوادر التمريضية للمساهمة بدور أكبر في تطوير استراتيجيات الرعاية الصحية المستقبلية، مع زيادة التركيز على دور التمريض في عوامل الصحة الوقائية، وتعزيز الصحة العامة للمجتمع والاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا، ويأتي هذا القرار ليعطي زخماً جديداً لترسيخ أفضل معايير الابتكار في الممارسات التمريضية، وتعزيز مهارات الكوادر التمريضية، من خلال توفير البيئة الداعمة وأدوات التطوير التي تعزز من دورهم في وضع السياسات الصحية بما يساهم في تقديم مقومات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي تستند إلى الرؤية المستقبلية للدولة، وتتماشى مع ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات.

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