العويس: حصن الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق برنامج متكامل لتطوير كوادر وطنية في مجال التمريض وطب الطوارئ، وضمن الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في مشاريع الخمسين، يمثل إطاراً وطنياً لتعزيز جاذبية المهن الصحية، واستقطاب واستبقاء الكفاءات المواطنة الصحية لأنهم حصن الوطن في جميع الأوقات والتحديات.

وأشار معاليه إلى أهمية البرنامج الذي يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الريادة وتبني أفضل الممارسات العالمية في تعزيز واستدامة النظام الصحي ومساهمته في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وذلك من خلال إرساء منظومة رعاية صحية متكاملة ترفدها كفاءات طبية مواطنة وفق أعلى المعايير العالمية ضمن رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة. ولفت معالي العويس إلى أن إطلاق هذا البرنامج الوطني سيشكل تحولاً نوعياً في قطاع التمريض أحد أهم القطاعات الصحية الاستراتيجية للدولة، بما يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة في ضرورة تعزيز الكوادر الوطنية في المجالات الصحية والتمريضية وطب الطوارئ، وضمان تخطيط وإدارة القــوى العاملة الوطنية الصحية، وذلك في إطار عمل وطني موحد من أجل تعزيز المهن الصحية وتمكين الكوادر الإماراتية من إحداث التغيرات الاستراتيجية في نظام الرعاية الصحية.





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