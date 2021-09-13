«أبوظبي للدفاع المدني»: 182 ألف مستفيد من حملات التوعية في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد الرائد محمود محمد البلوشي، مدير فرع الإسعاف في أبوظبي في إدارة الإسعاف، بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أهمية رفع الوعي بضرورة معرفة أساسيات الإسعافات الأولية ودورها بإنقاذ الأرواح، حيث تقدم الهيئة من خلال إدارة السلامة العامة العديد من حملات التوعية والإرشاد والورش التعريفية التي استهدفت جميع شرائح المجتمع، والذين بلغ عددهم في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 182 ألف شخص مستفيد من حملات التوعية والإرشاد الواقعية والافتراضية، وشدد البلوشي على أن الحصول على التدريب الكافي والعلم بالخطوات الصحيحة للإسعافات الأولية يلعبان دوراً بالغ الأهمية في حفظ الأرواح وتفادي العديد من المضاعفات.

وعززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جهودها التوعية بأهمية الإسعافات الأولية والدور الإنساني للمسعفين والمسعفات بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، حيث تم تخصيص الـ 11 من سبتمبر من كل عام، لرفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية وأهميتها في المجتمعات، وأن تكون متاحة للناس لتقديم المساعدة متى ما لزم الأمر.

وحرصت الهيئة على تطوير الممكنات الحالية للمسعفين والمسعفات ونشر أهداف الإسعافات وتعلم أساسياتها وتطبيقها باحترافية في المجتمع، لأهميتها الحيوية الكبيرة في إنقاذ المصابين وتقديم العون اللازم لهم قبل وصول جهات الاختصاص، هذا بالإضافة إلى تعزيز جهود المسعفين وتقديم واجباتهم في الإسعاف والإنقاذ بسرعة وكفاءة عالية وعلى مدار الساعة.

تعاون

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية تعاون الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في نشر ثقافة الإسعافات الأولية والتعريف بالطرق والخطوات الصحيحة في التعامل مع الحالات الطارئة وضرورة إلمام أفراد المجتمع بطرق الإسعاف الصحيحة لإنقاذ ذويهم ومن هم تحت رعايتهم في الوقت المناسب والتواصل مع الجهات المعنية في الحالات الطارئة.

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