بلدية أم القيوين تزيل تجمعات المياه في منطقة فلج المعلا

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

تعاملت بلدية أم القيوين في فلج المعلا مع تجمعات المياه في ظل أمطار الخير التي شهدتها منطقة فلج المعلا التابعة للإمارة، وحققت فرق الطوارئ التابعة للبلدية سرعة بالاستجابة وتلبية متطلبات المجتمع، وأعلنت استعدادها وجاهزيتها الكاملة لمواجهة كافة الاحتمالات، وتعاملت جميع فرق البلدية بسرعة ملحوظة في مناطق تجمع المياه في الشوارع والدوارات والمناطق الأخرى، حرصاً منها على سلامة أفراد المجتمع، وتم تزويد جميع العاملين في الميدان بمعدات الأمن والسلامة، وواصلوا عملهم بجهد وكفاءة في كل المناطق وعلى مدار الساعة من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق.

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