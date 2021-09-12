19 جمعية كشفية و114 مشاركاً في المؤتمر الكشفي العربي الاستثنائي

المصدر: دبي- وام

انطلقت، أول من أمس، فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الاستثنائي عن بعد، بمشاركة جمعية كشافة الإمارات، برئاسة الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، وعضو اللجنة الكشفية العربية وعضوية كل من اللواء عبد الرحمن رفيع وناصر عبيد الشامسي وعبدالله المشرخ وخليل رحمة علي وعبيد عبيد مفتاح، إلى جانب 19 جمعية كشفية و114 مشاركاً.

وتم التصويت على أن يتولى رئيس اللجنة الكشفية العربية ونائبه وبعض أعضاء اللجنة هيئة إدارة المؤتمر، وعقب ذلك افتتح المؤتمر الدكتور عبد الله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية- عضو مجلس الأمة الكويتي بصفته رئيساً للمؤتمر، الذي عبر خلال كلمته عن امتنانه لمشاركة الجمعيات الكشفية الـ19 الأعضاء، يمثلهم 114 عضواً، وهو ما يعكس حرص الجمعيات العربية على اقرار التعديلات الدستورية واللائحية التي تتوافق مع ما يحدث على الساحة العالمية.

من جانبه عبر عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عن سعادته باقامة هذا العرس الديمقراطي والذي يمثل أعلى سلطة للحركة الكشفية في الاقليم العربي وعن تطلعه لتكون تلك التعديلات التي سيصادق عليها المؤتمر بمثابة انطلاقة جديدة نحو تحقيق اهداف الحركة الكشفية على المستوى الاقليمي والعالمي.

كما أشاد احمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، بالدور الذي قدمه الاقليم العربي في الفترات الاخيرة مشيدا بالدعم والنجاح المتميز الذي قدمته جمعية كشافة الامارات في استضافة فريق ادارة منتدى الشباب الكشفي العالمي الرابع عشر والمؤتمر الكشفي العالمي الثاني والاربعون والذي بثت فعالياته من امارة دبي، مشيرا الى ان هذا الحدث عبر عن مكانة وقدرة الاقليم العربي على دعم واستضافة الفعاليات العالمية.

وأوضح إدوارد أندرو أندي رئيس اللجنة الكشفية العالمية.. ان لقاءه اليوم في المؤتمر العربي الاستثنائي يعد هو اللقاء الاول له منذ انتخابه رئيساً للجنة الكشفية العالمية قبل اسبوعين في المؤتمر الكشفي العالمي مشيدا بالدور الذي لعبته الامارات في دعم المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي وعن تطلعه للعمل مع الاقليم في الثلاث سنوات القادمة لرسم مستقبل افضل للحركة الكشفية مشيرا الى ما يملكه الاقليم العربي من مقومات تجله قادرا على تقديم الكثير للحركة عالميا.

وتخللت المؤتمر عملية التصويت على التعديلات المقترحة بكل من: دستور الإقليم الكشفي العربي، ودستور المنظمة الكشفية العربية، واللائحة الداخلية للمنظمة الكشفية العربية.

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