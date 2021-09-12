«قضاء أبوظبي» تستعرض أمام محاكم دبي آليات استخدام نظم الاتصال المرئي بالمحاكم

المصدر: أبوظبي - وام

استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي أمام وفد من محاكم دبي آليات استخدام نظم الاتصال المرئي في إدارة الدعاوى بمحاكم أبوظبي، ابتداء من مرحلة القيد وحتى التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع وفد من محاكم دبي، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات في الدولة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي، وفق أرقى الممارسات المعتمدة.

وقالت الدائرة إنها تعمل وفق خطة منهجية بالتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وذلك استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحويل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة إلى خدمات إلكترونية عن بعد.

وأضافت أنها استطاعت من خلال بنيتها التحتية الالكترونية التي تعتبر الأكثر تطوراً إقليمياً؛ أن تسرع خطواتها التطويرية نحو خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتساهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال تسهيل وتسريع عملية التقاضي، ورفع نسبة انجاز القضايا، إضافة إلى تخفيف العبء عن المتقاضين والمحضرين، وتوفير الوقت والجد والتقليل من نفقات التقاضي.

وتضمن العرض الذي قدمته دائرة القضاء خلال الاجتماع شرحاً حول كيفية قيد الدعاوى باستخدام الموقع الالكتروني للدائرة أو من خلال مراكز الخدمة الخارجية. كما تم إلقاء الضوء على أهم النظم الذكية التي اعتمدتها الدائرة في إدارة الدعوى الكترونياً، وآلية حضور الأطراف عبر أنظمة الاتصال المرئي، إضافة إلى توضيح عمل مُحضر الدعوى في إدارة الدعاوى الكترونياً حتى إحالة الدعوى إلى المحكمة، بما في ذلك اثبات حضور أطراف الدعوى عبر الاتصال المرئي باستخدام نظام اشعار الجلسات وأيضا نظام الاتصال المرئي «الوبكس».

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