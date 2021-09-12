«خيرية الشارقة» تفرّج كُربة 805 حالات متعسرة منذ مطلع العام

المصدر: الشارقة - البيان

ساعدت جمعية الشارقة الخيرية 805 حالات تفريج كربة شملت نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والموقوفين على ذمة قضايا تنفيذية إلى جانب الغارمين، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 3.8 ملايين درهم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، بحسب التقرير الصادر عن إدارة المساعدات الداخلية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع تفريج كربة يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الحالات والأسر المتعففة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على مدار العام في المشروع لمساعدة الحالات المستحقة في فتح نافذة أمل جديدة لهم.

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