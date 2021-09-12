بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات وروسيا

المصدر: موسكو - وام

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، سيرغي تشيريمن وزير الحكومة المحلي ورئيس قسم العلاقات الخارجية والدولية الاقتصادية في موسكو.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في مقر غرفة تجارة وصناعة موسكو - العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.

كما حضر الجابر الاجتماع الذي عقد على هامش الملتقى الثالث لمجلس الأعمال الإماراتي - الروسي، بين رئيسي مجلس الأعمال وضم كلاً من عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسرغي كاتيرين رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحاديّة، وسيرغي غوركوف رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - الروسي، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال السياحي، والعمل على تنمية الاستثمارات المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز