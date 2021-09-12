«إسعاد شرطة دبي» تضم مستشفى «آدم فيتال دبي» إلى خياراتها الصحية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، عن إقامة شراكة وتعاون مع مستشفى «آدم فيتال لجراحة لعظام والعمود الفقري» ينضم بموجبها المستشفى والمرافق التابعة له إلى برنامج الخصومات «إسعاد» مقدمة لحاملي البطاقة خصماً حصرياً بنسبة 40% على الخدمات الطبية المقدمة، حيث يطبق الخصم على جميع الخدمات باستثناء الصيدلية والمستهلكات الطبية والخدمات المشمولة ضمن التأمين الصحي.

ويعد مستشفى «آدم فيتال» من المستشفيات المشهورة في قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي منذ عام 2011، ويقدم أحدث خدمات الرعاية الطبية المجهزة للتعامل مع جميع الاحتياجات الخاصة بالمرضى، سواء كانت بسيطة أو معقدة.

وتتنوع تخصصات المستشفى، ابتداءً من جراحة العظام وجراحة الأعصاب والطب التجديدي والطب الرياضي إلى أمراض الروماتيزم وأمراض القلب والباطنية وغير ذلك، كما يقدم خدمات مميزة في الجراحة العامة وجراحة السمنة وطب التحكم بالألم وعلاجه، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

ويقدم قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد العديد من العروض الحصرية والمميزة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، والتي تشمل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل البدني داخل الدولة وخارجها، ويمكن الاطلاع على كل عروض القطاع الصحي وعروض اللجنة بشكل عام من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة «إسعاد» esaad.dubaipolice.gov.ae.

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