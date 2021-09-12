كهرباء الشارقة تنفذ 14 مشروعاً لإنارة الطرق والشعبيات بـ «الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تركيب وتشغيل الإنارة لـ 14 مشروعاً للطرق والشعبيات، ضمن حدود إدارة المنطقة الوسطى، حيث تم تركيب 2865 عمود إنارة، بتكلفة تجاوزت 23.145 مليون درهم، وتم تمديد كايبلات بطول 133.600 كيلومتر، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة الوسطى، وفق خطة وجدول زمني، وبمواصفات وجودة عالية، وباستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة، والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسة والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات، بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها، مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية، التي تواصل الهيئة تنفيذها في كافة مدن ومناطق الإمارة.

وأكد أن هذه المشروعات تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات، وربطها بالشبكة، وتركيب أعمدة مختلفة الأطوال، تتراوح بين 6 أمتار إلى 14 متراً، حسب المناطق والموقع، وتركيب كشافات ومصابيح موفرة للطاقة، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل الهيئة على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق، وتوفير الأمن والسلامة لسائقي السيارات على الطرق.

وأضاف أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في المنطقة الوسطى، يتم من خلال فرق عمل مدربة، ويتم توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وسلامة أفراد المجتمع، وباستخدام معدات حديثة، وفق أفضل المواصفات، ووفق دراسات شاملة للمناطق واحتياجاتها، ويتم تشغيل وفصل التيار الكهربائي بجميع أعمدة الإنارة أوتوماتيكياً، من خلال منظم الوقت الموجود بجميع المناطق، وتتم متابعته وصيانته دورياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز