الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 16:53 والمد الثاني عند 06:32 . الجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:03.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:22 والمد الثاني عند الساعة 03:30 . الجزر الاول عند الساعة 20:38 والجزر الثاني عند الساعة 09:09.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 85 20

دبي 42 31 80 25

الشارقة 42 27 90 20

عجمان 39 31 95 25

أم القيوين 41 26 90 30

رأس الخيمة 39 30 80 35

الفجيرة 37 31 85 40

العين 44 30 55 15

ليوا 45 29 90 20

الرويس 39 31 90 30

السلع 38 30 90 25

دلما 38 31 85 40

طنب الكبرى 39 30 85 35

طنب الصغرى 39 30 85 35

أبو موسى 39 31 85 35

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