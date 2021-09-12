أبطال خط الدفاع الأول يشكرون محمد بن زايد لتوجيهاته بإطلاق "مبادرة حياكم "

المصدر: وام

عبر أبطال خط الدفاع الأول عن جزيل تقديرهم و امتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيهات سموه بإطلاق " مبادرة حياكم " و التي تعد بمثابة برنامج للمنح الدراسية في المدارس الإماراتية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الإمارات.

و أكد أبطال خط الدفاع الأول في فيديو قصير أعد في هذا الشأن أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم العاملين في الخطوط الأمامية يعكس تقدير سموه و المجتمع لجهودهم .

كانت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع " مكتب فخر الوطن " قد أطلقت مبادرة "حياكم"، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.

و تقدم مبادرة "حياكم" .. منحا دراسية كاملة للطلبة أبناء أبطال خط الدفاع الأول للدراسة في المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020-2021 وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية، وذلك تقديراً لجهود وتضحيات آبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

و تتوفر المنح لأبناء أبطال الخطوط الأمامية العاملين في القطاع الصحي، وتغطي تكاليف التعليم وأجهزة الحاسوب المحمولة، ومصاريف النقل المدرسي من الآن حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.

تأتي هذا المبادرة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ومكتب فخر الوطن والذين يواصلان العمل على تعزيز التعاون المستقبلي من خلال إطلاق وإنجاز مبادرات وبرامج نوعية، بالتعاون مع مختلف الجهات التعليمية في الدولة.

و تسهم مبادرة "حياكم" - التي تستهدف أسر العاملين في مجال الرعاية الصحية - في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي، ومساعدة الأسر في تحمل الأعباء المالية بسبب " جائحة كوفيد -19 "، وتأمين الدراسة لأبنائها في المدارس الحكومية حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، وهو ما ينعكس إيجاباً على العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الإحساس بالأمان عبر توفير فرص تعليمية بمستوى متقدم وتحقيق الرعاية والمتابعة لأبناء خط الدفاع الأول في المدرسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

ويعمل (مكتب فخر الوطن) الذي تأسس في يوليو 2020 بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ويترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. على دعم العاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك موظفو القطاعات الطبية وغير الطبية و التي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والصيادلة والممرضين و طواقم التنظيف و الخدمة إضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.

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