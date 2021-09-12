الإمارات تطلق صندوقاً للخريجين بقيمة مليار درهم

المصدر: البيان

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة "نافس"، حيث وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

جاء ذلك خلال فعالية إعلامية كبرى عُقدت في قصر الوطن في أبوظبي للإعلان عن برنامج "نافس"، ضمن سلسلة الفعاليات الإعلامية الخاصة بالإعلان عن "مشاريع الخمسين"، الحزمة النوعية من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية في الدولة وتحقيق النمو الداخلي والخارجي وتعزيز مكانة الدولة كمركز رئيس للابتكار والتميز ووجهة جاذبة للخبرات والمواهب والاستثمارات.

كما أعلنت حكومة الإمارات وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم، حيث سيتم دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة بهدف دعمهم لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجامعات في دولة الإمارات.

يهدف هذا المشروع إلى تخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية وإشراك الجامعات أيضاً في خلق شركات ومؤسسات جديدة ترفد الاقتصاد الوطني.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز