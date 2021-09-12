ما هو برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين؟

المصدر: البيان

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة "نافس"، حيث وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

جاء ذلك خلال فعالية إعلامية كبرى عُقدت في قصر الوطن في أبوظبي للإعلان عن برنامج "نافس"، ضمن سلسلة الفعاليات الإعلامية الخاصة بالإعلان عن "مشاريع الخمسين"، الحزمة النوعية من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية في الدولة وتحقيق النمو الداخلي والخارجي وتعزيز مكانة الدولة كمركز رئيس للابتكار والتميز ووجهة جاذبة للخبرات والمواهب والاستثمارات.

وقد تم الإعلان ضمن قائمة المشاريع التي قدمتها حكومة الإمارات في الفعالية الثانية لمشاريع الخمسين عن برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين، حيث يسمح هذا النظام للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة التفرغ الوظيفي لمدة 6 أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة في دفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهر وهي فترة التفرغ. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص للحصول على فرصة إجازة وظيفية طويلة تتيح لهم بدء مشاريعهم والانتقال إلى مجالات جديدة لاستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم.

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