تعرف على أعضاء مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

المصدر: البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، تم إنشاء "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص "نافس".

يرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في حين يتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب نائب الرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي ناصر ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية و التوطين، ومعالي شما سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، معالي سارة يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في إمارة أبوظبي.

وتتضمن مهام المجلس وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

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