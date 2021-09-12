محمد بن راشد: الخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، أن القطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل.. والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله.

وقال سموه عبر «تويتر»: «ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين.. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ ٢٤ مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب ٧٥ ألف مواطن.. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين».

وأضاف سموه: «لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص..المستقبل في القطاع الخاص.. والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل.. والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله».

#محمد_بن_راشد : ضمن #الحزمة_الثانية من #مشاريع_الخمسين .. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 24مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن .. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين pic.twitter.com/RAshOhKZxk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 12, 2021

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