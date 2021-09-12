«طرق دبي» توفر تنقلاً مجانياً بالحافلات

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات توفير 126 حافلة مواصلات عامة «حافلات إكسبو» تنقل مجاناً زوار معرض إكسبو 2020 دبي من تسعة مواقع موزعة على مختلف مناطق مدينة دبي إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث.

كما أعلنت توفير خدمة حافلات لنقل زوار المعرض من المواقف إلى بوابات المعرض وكذلك خدمة الحافلات لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض وستنفذ الحافلات 1956 رحلة مباشرة يومياً في الأيام من السبت إلى الأربعاء ترتفع إلى 2203 رحلات مباشرة يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر يتراوح من 3 إلى 60 دقيقة.

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طرق دبي توفر حافلات مجانية لزوار إكسبو دبي

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