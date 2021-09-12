اتفاق إماراتي كوري لاستئناف محادثات توقيع اتفاقية متعددة الأطراف

المصدر: أبوظبي - وام

عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً عبر المنصات الافتراضية المرئية، مع نظيره يو هان-كو وزير التجارة بكوريا الجنوبية، لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وكوريا وسبل دعمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على استئناف مناقشات لتوقيع اتفاقية اقتصادية استراتيجية متعددة الأطراف في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقرا خطوات عملية لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تتضمن خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية المشتركة لهما، وتطوير مسارات جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وقطاعات اقتصاد المستقبل.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والتي تمتد إلى نحو أكثر من 41 عاماً، والمدفوعة بحرص قيادة الدولتين على تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وهو ما سيمثل الركيزة الأساسية لتنمية العلاقات خلال الفترة المقبلة لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والقطاعات المستقبلية.

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