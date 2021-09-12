شرطة أبوظبي تنظم محاضرة افتراضية حول «تاريخ الأمن والشرطة»

المصدر: (أبوظبي- البيان )

نظمت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، محاضرة افتراضية حول «تاريخ الأمن والشرطة في إمارة أبوظبي»، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن جهود قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة في عملية التوثيق التاريخي والتعريف به وإبرازه في مجتمع الإمارات.

واستعرض باحث الدراسات الرئيسي حسن صالح محمد من قسم الموروث الشرطي، الأهمية الأمنية لموقع جزيرة أبوظبي، والاستعدادات المبكرة لحفظ الأمن وتأثير ثقافة «أم النار» محلياً وإقليمياً وانتعاشها اقتصادياً، لافتاً إلى أن أم النار (أبوظبي) لها عمق تاريخي منذ أكثر من خمسة آلاف عام، وقد بدأ عصرها منذ 2700 عاماً قبل الميلاد.

ودعا المحاضر الباحثين إلى زيادة الاهتمام بالبعد التاريخي والأثري للمنطقة، مشيراً إلى أن التنقيبات الأثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في خمسينيات القرن العشرين مع إطلاق حملة تنقيب المدافن، التي تعود للعصر البرونزي في جزيرة أم النار، بواسطة فرق البعثة الدنماركية، وبدعوة شخصية من المغفور له، بإذن الله، الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.

وقد كان للمغفور له، بإذن الله، مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دور كبير وبالغ الأهمية في متابعة عمل علماء الآثار، حيث رافق أخاه الشيخ شخبوط لزيارة الموقع.

وواصل الشيخ زايد اهتمامه بعد قيام الاتحاد بأهمية الكشف عن التاريخ الفريد للإمارات.

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