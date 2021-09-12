6763 طلب مساعدة تلقتها وزارة تنمية المجتمع منذ بداية العام

المصدر: دبي- نورا الأمير

تلقت وزارة تنمية المجتمع، ممثلة بإدارة الضمان الاجتماعي 6763 طلباً منذ بداية العام الجاري 2021، وفقاً لموقعها الإلكتروني، مؤكدة ضرورة استيفاء كافة الشروط والضوابط، أهمها أن يكون المتقدم ضمن إحدى الفئات المنصوصة عليها في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، المتعلق بالضمان الاجتماعي، وألا يكون لديه مصدر دخل يزيد على قيمة المساعدة المفترضة.

وأفادت الوزارة، عبر موقعها، بأن المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدات الاجتماعية، تشمل صوراً عن: الهوية الإماراتية، وجواز السفر، وخلاصة القيد، ومستند مصادر الدخل (الأراضي والأملاك والرخص التجارية، بالإضافة لمستندات خاصة بكل فئة)، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة، ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.

وحددت أربع خطوات للتقديم، تتضمن تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكية، وإنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة، من خلال التسجيل عبر رباط مرفق على الموقع، مع العمل على توفير المستندات الأساسية، والخطوة الرابعة، التوجه لأقرب مركز خدمة، أو تقديم الطلب عبر التطبيقات الذكية أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتسعى وزارة تنمية المجتمع، لدفع عجلة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والتماسك الأسري، من خلال تبنيها خططاً استراتيجية طويلة الأجل، مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة للدولة، والتوجهات المستقبلية للحكومة، الهادفة لإسعاد المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة.

وتهدف المساعدات الاجتماعية، إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، والارتقاء بفئات المواطنين غير القادرين على توفير الدخل الكافي لحياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، من فئات الأرملة – المطلقة – أصحاب الهمم – كبار المواطنين– اليتيم – مجهول الأبوين – البنت غير المتزوجة – المصاب بالعجز المرضي – الطالب المتزوج – أسرة المسجون – العاجز مادياً – المهجورة – المواطنة المتزوجة من أجنبي – المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناءً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز