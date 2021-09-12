2164 رخصة بناء أصدرتها بلدية عجمان في النصف الأول

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أصدرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 2164 رخصة بناء خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد معاملات خدمة تصاريح وشهادات وتقارير المباني 8164 معاملة.

جودة البناء

وقال عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: تعمل الدائرة على تطوير الخدمات الرقمية ووصول الخدمات للمتعاملين في مواقعهم، لافتاً إلى اهتمام الدائرة بضبط جودة مواد البناء، موضحاً أن مختبر مواد البناء استقبل خلال النصف الأول من العام الحالي 20268 طلباً و58668 عينة لفحص مواد بناء وأجرى 73236 فحصاً متنوعاً وهو ما يشكل رقماً كبيراً ينسجم مع تواصل النهضة العمرانية وإقامة المشاريع.

وذكر أن مقر مختبر مواد البناء، مبنى مثالي وصحي معتمد على الخرسانة الخضراء بنسبة 90% والتي ستسهم في الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة الأفراد من خلال تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80%، بالإضافة للمحافظة على جودة الهواء وتقليل التلوث وزيادة استدامة المبنى بمعدل 20 عاماً، وتم تزويد المختبر بالإضاءة الموفرة للطاقة وأنظمة التكييف VRF الموفرة للكهرباء بنسبة 40%، وتم تفعيل نظام الألواح الشمسية ونظام المحافظة على المياه من خلال تعزيز أنظمة تصريف المياه والاستفادة منها بالزراعة، مبيناً أن المبنى يضم الزجاج العاكس للأشعة والذي يسهم في عزل الحرارة وتوفير الكهرباء.

وأكد استمرار تحويل كافة خدمات الدائرة لخدمات ذكية وإلكترونية تصل للمتعامل في أي وقت وأي مكان باستخدام التطبيقات الذكية، مبيناً أن عدد المعاملات الإلكترونية التي أُنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت مليوناً و400 ألف معاملة أجريت عبر جميع قنوات الدائرة والتي تتضمن الحضور الشخصي والأنظمة والتطبيقات والمواقع.

تقنية

وتطرق إلى توظيف الذكاء الاصطناعي عن مشروع (I-SPOT) الرقمي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي ليوفر نظاماً رقمياً للتفتيش، حيث تعتبر إمارة عجمان أول إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الأشياء لتحسين جودة الطرق وسرعة الاستجابة للإصلاحات.

وأكد أن المشروع يسهم في مساعدة الموظفين والمفتشين والمختصين في أماكن العمل الميداني، حيث يوفر نظاماً رقمياً موحداً للتفتيش حيث يعمل على توفير المسح الشامل للإمارة لرصد حالة الطرق والمواقف ومراقبة إشارات المرور واللوحات الإرشادية ومن ثم إرسالها للجهات المعنية بالدائرة لاتخاذ الإجراء المناسب لها، ما سينعكس على الإمارة بمظهر حضاري يسهم في رفع جودة الحياة ومؤشر السعادة في المجتمع وتحقيق الاستباقية والجاهزية للمستقبل.

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