«بيت الخير» في رأس الخيمة تنفق 7 ملايين درهم منذ بداية 2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أنفقت جميعة بيت الخير، من خلال فرعها في رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية أغسطس الماضي ما يتجاوز 7 ملايين و131 ألف درهم استفادت منها 1433 أسرة وحالة.

وأكّدت شمسة حضوب مدير فرع رأس الخيمة، أن «بيت الخير»، تحرص على تنويع المساعدات، من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع، مشيرة إلى أن فرع الجمعية في رأس الخيمة، كثّف نشاطه الخيري منذ بداية العام الجاري، حيث قدّم مساعدات شهرية نقدية إلى 380 أسرة، بما يزيد على 3 ملايين درهم.

وأضافت: تم تقديم المساعدات الغذائية الشهرية والمقطوعة، التي شملت 90 أسرة، بقيمة 248 ألف درهم، كما تمت مساعدة 62 من أسر الأيتام، بمبلغ 672 ألف درهم، ومساعدة 44 مريضاً بقيمة 535 ألف درهم، وكذلك تم تقديم الدعم إلى 11 طالباً معسراً، بقيمة 133 ألف درهم، كما حرص الفرع على دعم إسكان 39 أسرة، بقيمة 420 ألف درهم، إلى جانب إنفاق 262 ألف درهم لنجدة 64 حالة طارئة لا تحتمل التأجيل.

وأشارت حضوب إلى المشاريع السنوية الموسمية التي تنفذها الجمعية، لإسعاد الأسر المتعففة في المناسبات والأعياد، حيث شارك فرع رأس الخيمة في تنفيذها، من خلال تقديم المير الرمضاني إلى 523 أسرة، بقيمة 628 ألف درهم، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار على 78.900 صائم، بقيمة 631 ألف درهم، كما تم توزيع 337 ألف درهم كزكاة فطر، على 164 أسرة، كما تم توزيع العيدية على 53 أسرة، بقيمة 178 ألف درهم، وذلك ضمن حملة «بيت الخير» الرمضانية «ويربي الصدقات».

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