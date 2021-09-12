495207 مستفيدين من مشاريع «خيرية الفجيرة» في 8 أشهر

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أفاد يوسف المرشودي المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، بأن عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية بلغ نحو 495.207 مستفيدين، خلال 8 أشهر من العام الجاري، شملت الأسر المتعففة والأيتام والمرضى والأرامل والغارمين والأسر المنتجة، ومساعدة الطلبة وحفظ النعمة وأصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لجمعية الفجيرة الخيرية، حيث تم استعراض جدول الأعمال، وما حققته الجمعية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأكد المرشودي سعي الجمعية على الدوام إلى رفع المعاناة عن كل محتاج، وتقديم المساعدة لكل من طلب السؤال، وذلك من منطلق تحقيق رسالتها في الخير والعطاء، في ظل توجيهات سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الإدارة، وجهود العاملين في الجمعية.

وقال: إن ما تشهده الجمعية من نمو وتطور مستمر في برامجها الخيرية، يأتي نتاج تضافر جهود أصحاب الخير والمحسنين، ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكداً التزام الجمعية التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لدرء خطر انتشار فيروس «كورونا»، بالتقليل من التجمعات، واستقبال المستفيدين باتباع خطط بديلة، تحمي الجميع، من خلال تسليم المساعدات عن طريق البنك، كما يمكن لطالبي المساعدات، استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، لتعبئة طلباتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز