بحث استعدادات استضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون في دبي

المصدر: دبي - البيان

اطّلعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، على آخر المستجدات والترتيبات المتعلقة باستضافة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، الكونغرس العالمي لمتلازمة داون - «دبي 2021»، الذي يقام «عن بعد»، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويعقد للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر 2021.

وخلال اجتماعها مع اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي لمتلازمة داون - «دبي 2021»، استمعت إلى الدكتورة منال جعرور رئيس الكونغرس، التي عرضت آخر مستجدات الاستضافة، والترتيبات التي تجريها اللجنة الوطنية المنظمة، مع المنظمة الدولية لمتلازمة داون DSi، في المملكة المتحدة، بما يضمن تحقيق أفضل الإنجازات، بتعزيز التجارب والممارسات الناجحة والمؤثرة في دعم وتمكين ذوي متلازمة داون في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي - 2021».

جهود

وأكدت الدكتورة منال جعرور رئيس الكونغرس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، أن الفوز باستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء نتيجة الجهود التي تبذلها الجمعية في الارتقاء بالخدمات النوعية المقدمة لأصحاب الهمم، ولما توليه الدولة، ممثلة بالقيادة الرشيدة، من اهتمام بأصحاب الهمم.

كما تستضيف إمارة دبي، أكثر من 1200 من الخبراء والاختصاصيين والباحثين، بالإضافة إلى ذوي متلازمة داون وعائلاتهم.

وكانت وزيرة تنمية المجتمع، قد تسلمت راية استضافة الكونغرس العالمي، أثناء انعقاد الدورة الثالثة عشرة للكونغرس، في غلاسكو بإسكتلندا عام 2018.

تطورات

وسيتناول المشاركون في الكونغرس، جملة من التطورات، وسيُثرون البحث المستمر في مجموعة من المجالات المتعلقة بمتلازمة داون، بما في ذلك الصحة والتعليم والتوظيف، ومستويات المعيشة والحماية الاجتماعية والقانونية، والتكامل الاجتماعي والثقافي.

وشهد العام الماضي، تنظيم عدد من جلسات برنامج المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون، البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي نظمته جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بالتنسيق مع المنظمة الدولية لمتلازمة داون DSi، في المملكة المتحدة، والتي جاءت كجلسات تدريبية تفاعلية منتظمة للمناصرين الذاتيين، وذلك في إطار منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقراراتهم.

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