ضباب وسحب ركامية ممطرة خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس رطب مع فرصة لتشكل الضباب وسحب ركامية ممطرة على بعض المناطق في الدولة.

وذكر المركز - في بيان له اليوم حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري - أن طقس الغد يكون رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً – مع فرصة سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر .. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة للغبار والاتربة، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س .. وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويستمر الطقس رطبا بعد غد الإثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً – وفرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر .. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة للغبار والاتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س .. أما حالة البحر فيكون الموج خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء كذلك رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً – واحتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً ..

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويتواصل الطقس الرطب يوم الأربعاء مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً – في حين تظهر السحب شرقاً ..والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س .. وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويستمر الطقس الخميس رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غرباً – صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر ..والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ..وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

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