الإمارات تسهم في دفع مسيرة الابتكار العالمي من خلال مؤتمرات وفعاليات عالمية

المصدر: وام

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم وتحرص على جذبهم واستقطابهم وتشجيعهم على تقديم حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات العالمية الإنسانية والتنموية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاء.

وتمثل الجوائز التي تقدمها دولة الإمارات عاملاً رئيسياً في ترسيخ دور الدولة كمنصة محفزة للابتكار ووجهة جاذبة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.. وتسهم هذه الجوائز كذلك في تقديم مشاريع وبرامج فاعلة لتذليل العقبات وتطويع التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية وتقدم حلولاً مستدامة تمكن المجتمعات حول العالم من العبور إلى مستقبل يحمل فرص النجاح والتقدم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الجوائز التي تطلقها دولة الإمارات تجسد الدور المتنامي للدولة وقيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستنهاض الهمم وتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والهيئات والمؤسسات وتشجيع مبادرات الابتكار في العالم والاعتماد على البحوث والتطوير وأحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لضمان مستقبل أكثر استدامة للعالم بأسره.

وأضاف : سلطت تداعيات جائحة /كوفيد- 19/ الضوء على ضرورة تكثيف المساعي لحماية وطن عالمي هو كوكب الأرض حيث تتشابك مصائر الدول وتبرز أهمية تضافر الجهود لاعتماد سياسات خضراء ومستدامة وضمان الاستثمار الذكي للموارد الطبيعية لحمايتها من الاستنزاف والحد من الهدر والإسراف.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً وحققت إنجازات شهد بها القاصي والداني في مسيرتها نحو التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وتحقيق نتائج رائدة في الحد من الانبعاثات الكربونية ..مشيرا إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية بالغة لتعزيز التنمية المستدامة وتأمين إمدادات الطاقة في سبيل تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071" لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

وشهدت دولة الإمارات إطلاق العديد من الجوائز العالمية التي تسهم بشكلٍ كبير في تحفيز ابتكار حلول ناجعة للتحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة ومن أبرز هذه الجوائز: - جائزة زايد للاستدامة .

أطلقت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات جائزة زايد للاستدامة العالمية الرائدة في عام 2008 تخليداً لإرث ورؤية المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في إرساء ركائز الاستدامة .. وتكرّم الجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية التي تقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة وقادرة على إحداث تأثير إيجابي.

وكرّمت الجائزة على مدار 13 عاماً 86 فائزاً ساهمت حلولهم المبتكرة ومشاريعهم المدرسية المتميزة في إحداث تأثير إيجابي بشكل مباشر أو غير مباشر في حياة أكثر من 352 مليون شخص وذلك من خلال تطبيق حلول مستدامة في مجتمعات مختلفة حول العالم.

وتكرم جائزة زايد للاستدامة المبدعين ضمن خمس فئات هي الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية .. وسيتم الإعلان عن الفائزين في دورة عام 2022 خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2022.

- القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تلعب القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتعقد هذا العام تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام" دوراً جوهرياً في زيادة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز المشاريع الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة .. وتعد القمة منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فاعلة في هذا الشأن.

وتشهد القمة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء الحاليين والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي وتستقطب نخبةً من أبرز الخبراء والمختصين وقادة الرأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية إلى جانب قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا ملحة على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري ومواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها ومناقشة سبل مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتعقد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي .. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة أوسع وأشمل من أي دورة سابقة للقمة لتزامنها مع تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي مما يعزز نجاح القمة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

- جائزة الإمارات للطاقة

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي جائزة الإمارات للطاقة التي تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات على ترشيد استخدام الطاقة والموارد وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والاستدامة والحفاظ على البيئة.

وتكرّم الجائزة الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص والأفراد في مجال كفاءة الطاقة ومشاريعها وتشجيع التعليم والبحث العلمي والأفكار الإبداعية في هذا المجال.. وتقام الدورة الرابعة من الجائزة تحت شعار "عزيز الابتكار لطاقة مستدامة" حيث تسعى إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم وتنفيذ استراتيجيات استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة.

وقال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إن الجائزة وفئاتها تمثل منصة دولية للمؤسسات والأفراد كونها تركز على دعم المساعي العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا التلوث البيئي والاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات الكربونية وندرة الموارد الطبيعية.

وأضاف : نسعى دائماً إلى تعزيز مكانة جائزة الإمارات للطاقة من خلال توظيف جهود وابتكارات المتخصصين والخبراء والجهات ذات الصلة من أجل مشاركة كل تلك الجهود على نطاق نظم الطاقة الإقليمية والعالمية وتعزيز دور الامارات ودبي الريادي في تحقيق الاستدامة كأحد أهم مراكز الطاقة والاستدامة في العالم ونتطلع إلى تقديم خبرات ونماذج حديثة تمثل انطلاقة جديدة لقطاعات الطاقة في المنطقة.

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