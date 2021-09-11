«البيان» ترافق أول ضابط نسائي في شرطة الخيالة بدبي خلال دورية في «سيتي ووك»

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

لا يقتصر عمل النقيب حليمة السعدي أول ضابط من العنصر النسائي في شرطة الخيالة بشرطة دبي على الظهور على ظهر الخيل التي تعتبر بمثابة دورية أمنية، بل يمتد إلى التواصل المباشر مع غرفة العمليات عبر أجهزة اتصالات حديثة تنقل الصوت والصورة تسهم في التحقق من المشتبه بهم في نفس اللحظة، وتنفذ مع فرق الخيالة مهام التغطية الأمنية في مختلف مناطق الإمارة لضبط المركبات المطلوبة والمطلوبين والمخالفين خاصة الأماكن التي يصعب الدخول إليها بالسيارات.

وأكدت السعدي رئيس قسم الخدمات الإدارية في مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي لـ«البيان» أنها منذ التحاقها بالعمل في شرطة دبي وضعت أمامها الكثير من الطموحات التي تسعي إلى تحقيقها ومنها الالتحاق بشرطة الخيالة وتطوير عملها الإداري وكسب المزيد من الخبرات في المجال الأمني.

تنفذ النقيب حليمة السعدي، جولات أمنية تفقدية مع زملائها من شرطة الخيالة في المناطق التي يصعب على دوريات الشرطة دخولها لضيق مساحتها، مثل الأسواق القديمة وغيرها، كما تشارك مراكز الشرطة في التغطية الأمنية لمناطق اختصاصها والمناطق السياحية لضبط المطلوبين والمخالفين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وأشارت السعدي إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها بشكل كبير في مختلف التخصصات ومنها المجال الأمني، وجاء اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالعنصر النسائي وتمكينه وإتاحة المجال له لاقتحام مختلف المجالات الأمنية والشرطية والمرورية والجنائية وغيرها بمثابة دعم كبير ومحفز للمضي قدماً في تحقيق الإنجازات، في ظل منحها مختلف الفرص وصقل المهارات بالتدريب المستمر.

وأفادت النقيب حليمة السعدي أنها تفخر بعملها في شرطة الخيالة، وأن حبها لركوب الخيل أحد أسباب استمرارها في هذه المهمة، وأنها ستعمل على كسب المزيد من مهارات ركوب الخيل وإنجاز العمل الأمني بنفس الكفاءة.

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