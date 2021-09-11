غرفة العمليات بشرطة الشارقة تتلقى 400 ألف مكالمة بالربع الثالث

المصدر: الشارقة – البيان

كشف العقيد جاسم بن هدة مدير إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعامل غرفة العمليات المركزية خلال الربع الثالث من العام الجاري مع 394 ألفاً و680 مكالمة على مستوى الإمارة، بواقع 341 ألفاً، و887‏ مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و25 ألفاً و793مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع كل المكالمات الواردة على وجه السرعة، لضمان سرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى، ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

وأضاف بن هدة: إن غرفة العمليات تعمل على استقبال كل المكالمات ضمن طبيعة عمل حساسة، حيث يتم تصنيف المكالمات حسب أهميتها إلى مكالمات طارئة، وغير طارئة، ‏ويقوم الموظف المختص بناء على ذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية في التعامل مع المكالمات الطارئة، الذين يحرصون على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات و‏الحوادث الطارئة وعلى مدار الساعة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الذكية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحقق استراتيجية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

ودعا مدير إدارة العمليات المركزية بشرطة الشارقة الجمهور إلى عدم التردد بالاتصال على الرقم 999‏ في حالة تعرضهم لأي طارئ، والاتصال على الرقم 901 ‏في الحالات غير الطارئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز