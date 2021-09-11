محمد بن راشد: لدينا مؤسسات أكاديمية وطنية بقدرات عالمية

المصدر: البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخرُّج الدفعتين السابعة والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وشمل الحفل 285 خريجاً ضمن برامج الماجستير في تخصصات الإدارة والابتكار والسياسات العامة.

وقال سموه : لدينا مؤسسات أكاديمية وطنية بقدرات عالمية.. والتميز والنجاح في المستقبل سيكون من نصيب من يمتلك المعرفة والمهارات والأدوات التي تمكِّن من تحويل الأهداف إلى إنجازات عملية.

وأكد سموه: سيبقى العلم دائماً الركيزة الأولى والجسر الأهم للوصول إلى المستقبل المنشود للوطن من تقدم وتطور وازدهار.

وقال سموه عبر تويتر: "أثناء حضوري حفل تخريج 285 خريجاً في ماجستير الإدارة والابتكار والسياسات العامة من كلية الادارة الحكومية، إدارة الحكومات علم، وإدارة السياسات علم، والابتكار الحكومي علم، تقدم الدول لا يحدث صدفة، وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني، وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة.

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