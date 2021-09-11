تعاونية الاتحاد تخصص 10 ملايين درهم لـ 9 حملات ترويجية سبتمبر الجاري

المصدر: البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تخصيصها 10 ملايين درهم لحملة تخفيضات شهر سبتمبر الجاري، إذ بدأت بحملة التخفيضات من بداية الشهر الجاري وتستمر لنهايته، بنسب خصومات متفاوتة فاقت الــ 60% على أصناف مختارة من مختلف السلع والمنتجات، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وبهذا الصدد، أكد مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي، أن التعاونية تضع المتعامل والمستهلك على رأس أولوياتها وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً بعناية تامة لإسعاد المستهلكين الكرام، لافتاً إلى أن التعاونية تحرص على تقديم أسعار تنافسية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمستهلكين، مؤكداً أن وجود مستهلكين من مختلف الجنسيات يجعل التنوع في الحملات الترويجية أمراً إلزامياً لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات.

وعليه إرتأت التعاونية إطلاق 9 حملات متنوعة ومختلفة في جميع فروعها وبمتجرها الإلكتروني الذكي طيلة أيام شهر سبتمبر الجاري، حيث خصصت لها 10 ملايين درهم، مشيراً إلى أن الخصومات تشمل 10 آلاف سلعة ومنتج، وتصل نسبة التخفيضات على المنتجات الغذائية وغير الغذائية المختارة أكثر من 60%، لتعم الفائدة على الجميع وبما يصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة وتشمل أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

وبين أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية ضمن مبادراتها السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية، إذ يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين، كما أشار إلى أن التعاونية تتيح خدمات التوصيل السريع والاستلام من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز