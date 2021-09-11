مجلس شما محمد للفكر والمعرفة يناقش وثيقة مبادئ الخمسين

المصدر: (العين - وام)

نظم مجلس الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، حواراً ثقافياً تحت عنوان «مبادئ الخمسين - رؤية نحو المستقبل» للتعرف على وثيقة المبـادئ العشـرة، والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة بدورتها التنموية القادمة بالمجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية والخارجية، والتي سيرتكز عليها مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة.

وقالت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمة خلال الفعالية: اليوم نقف على أعتاب إتمام الخمسين عاماً الأولى من عمر الاتحاد، ونبدأ رحلة الخمسين الثانية التي ننطلق فيها ونحن مرتكزون على أرض صلبة من الإنجاز الحضاري، والذي وضع أساسه - المغفور له بإذن الله تعالى - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - واستكمل البناء على يد القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء الاتحاد حكام الإمارات.

قيم

وأضافت أن وثيقة مبادئ الخمسين بنيت على قيمنا ومواريثنا الإنسانية والأخلاقية وعلى مكتسباتنا الحضارية التي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتقدم فيها بقوة في إطار طموحات قيادتنا وشعبنا الأصيل.

وسلطت الضوء على المبادئ الرابع والسابع والثامن لارتباطها بالتعليم والتفوق التكنولوجي والقيم، وهذا ثلاثي إنساني مترابط بروابط قوية مع المعرفة والفكر والمنطق، كما أكدت على أهمية اكتشاف المواهب والقدرات والتفكير خارج الصندوق؛ لنحصل على مواهب بشرية تحقق نمو رأس المال البشري دون الإخلال بقيمنا الإنسانية والأخلاقية تجاه المجتمع وتجاه العالم والإنسانية.

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