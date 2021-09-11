الإمارات تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في بولندا

المصدر: كليتسي، بولندا - وام

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بالوزارة، في افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في جمهورية بولندا، بدورته الـ 29 بمدينة كليتسي، والذي انطلق في السابع من سبتمبر الجاري، واختتم أعماله أمس.

وحضر رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والوفد المرافق فعاليات افتتاح المعرض الذي أقيمتحت رعاية الرئيس البولندي أندريه سباستيان دودا، وبحضور ماريوس بلاشاك وزير الدفاع الوطني البولندي.

علاقات

والتقى العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، ماتيوز ساروسيك نائب مدير التسلح الوطني بوزارة الدفاع البولندية، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين، وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتفقد رئيس الوفد والضباط المرافقون له عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، واطلعوا على أحدث ما تنتجه الشركات الدفاعية البولندية والشركات العالمية من الأسلحة والمعدات والقدرات الدفاعية.

وأكد العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي أهمية هذا المعرض الذي يعد من ضمن أهم المعارض العالمية الكبيرة في مجال الصناعات الدفاعية.

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