«منار الإيمان الخيرية» تطلق حملة لدعم الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، حملة «طالب العلم»، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، بهدف دعم الطلبة المحتاجين من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة ذوي الدخل المحدود ممن تحول ظروف أولياء أمورهم دون تحمل تكاليف مصاريف دراستهم.

وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، حرص المؤسسة على توفير فرص التعليم الجيد لأبناء الأسر المتعففة والفقيرة وتلبية متطلبات التعليم لطالب العلم في مدارس منار الإيمان الخيرية.

وأشار إلى أن المشاريع والحملات الخيرية المتعلقة بالتعليم تأتي في قمة هرم أولويات المؤسسة، كونها ترعى وتتبنى طلاب مدارس منار الإيمان الخيرية العاجزين عن تحمل عبء الرسوم الدراسية.

احتياجات

وذكر أن التوجيهات الكريمة والمستمرة من الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة منار الإيمان الخيرية، الداعم الأول للعملية التعليمية في المدارس، تأتي بضرورة تلبية احتياجات أبناء الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود لتعزيز مسيرة طالب العلم في مدارس منار الإيمان الخيرية من خلال توفير كافة المستلزمات الدراسية لجميع الطلبة واستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة.

وذكر أن المؤسسة تستقبل تبرعات المحسنين لحملة طالب العلم من خلال الحسابات البنكية التي توفرها المؤسسة للمتعاملين أو الاتصال على الرقم المجاني 80062، موضحاً بأن حملة طالب العلم تشمل كفالة شهرية بـ 600 درهم، وكفالة سنوية بـ 7,200 درهم، كما تتضمن مساهمات في توفير الزي المدرسي، الكتب المدرسية، الحقيبة والحافلة المدرسية.

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